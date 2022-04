PRESIDENTIELLE - Le Collectif Chalonnais Libertés & Vérité s'interroge sur les libertés prises vis à vis du Code Electoral

Chalon/Saône, le 20 avril 2022

Communiqué de presse

Le collectif chalonnais ‘Libertés & Vérité’ constitué de citoyens vigilants et créé l’été dernier lors de la mise en place des laissez-passer et des mesures liberticides se retrouve chaque mercredi pour débattre.

A l’issue du 1ER tour des élections présidentielles, les membres du collectif réunis le 13 avril et 20 avril ont relevé que dans certaines communes et/ou bureaux de vote l’article R67 du Code électoral n’avait pas été respecté.

Cet article R67 dispose que « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. (…) » et que « Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. »

Or, il s’avère que le 10 avril dernier à l’issue du dépouillement des bulletins de vote les résultats n’ont pas tous été affichés loin s’en faut !

Ainsi, à Chalon/Saône, au bureau de vote situé à l’école Denon, par exemple, une seule feuille de résultats sur trois affichée ; à Charrecey (71510) les résultats du 1er tour sont affichés 3 jours après…

Dès lors, en l’absence d’affichage des résultats des suspicions voire des soupçons peuvent se faire jour.

C’est pourquoi le collectif ‘Libertés & vérité ‘ tient à alerter sur ces situations anormales de non-respect sur ce point du Code électoral et souhaite vivement que MM. le Préfet et les Sous-préfets rappellent aux maires que l’exercice démocratique lors d’une élection majeure ne soit entaché d’aucune irrégularité et ne vienne renforcer la défiance des citoyens à l’égard de leurs représentants et/ou de leurs pratiques.

CLV-71