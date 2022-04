La réponse de la Mairie de Chalon-sur-Saone suite à la colère des chalonnais devant un nouvel arbre abattu

Info-chalon contacté, découvrez le communiqué de la Mairie

Ils étaient de nombreux chalonnais à se poser des questions voire pour certains être en colère de constater qu’un nouvel arbre centenaire venait d’être abattu à Chalon-sur-Saône, plus précisément au niveau du pont Jean Richard à proximité du clos papillot.

Certains ont même été sur place pour prendre des photographies et nous les envoyer avec des doutes sur l’eventuelle maladie qui aurait pousser les services de la ville et l’ONF à faire couper cet arbre.

Après avoir donné entendu les doutes de ces chalonnais, info-chalon a demandé aux services concernés de bien vouloir apporter les réponses à cet abattage dont voici le communiqué:

Abattage sanitaire d’un peuplier au niveau du pont Jean-Richard:

Au niveau du pont Jean-Richard, l'abattage de cet arbre, reconnu comme dangereux, devient urgent selon un rapport de l’Office National des Forêts (ONF). La Ville a donc procédé à une intervention du service des Espaces Verts le mardi 26 avril, en période de vacances scolaires, pour gêner le moins possible la circulation.

Attaqué par un champignon lignivore (haplopore du frêne), ce peuplier, essence très répandue dans la région, est suivi depuis plusieurs années par le service des Espaces Verts. Une étude a été commandée à l’Office National des Forêts (ONF) qui a procédé à une tomographie. Cette technique permet de connaître précisément la quantité de bois sain et de bois altéré. L’évolution négative de l’état sanitaire de l’arbre depuis 2020 le rendait extrêmement dangereux pour le public et le rapport des experts de l’ONF préconisait son abattage.

Cette opération s’est déroulée le mardi 26 avril par démontage à la grue, technique précise et rapide permettant de retenir les branches et les billots au fur et à mesure de leur section. Comme pour tout abattage d’arbre, la Ville s’engage à replanter deux sujets similaires à l’automne prochain.

J.P.B