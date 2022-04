BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Le préfet de région Fabien Sudry se réjouit de la baisse du nombre de demandeurs d'emploi

Communiqué de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté du 29 avril 2022 :

Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, se réjouit de noter que les données du premier trimestre 2022 des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi confirment une forte baisse du chômage depuis un an et portent le niveau des demandeurs d’emploi au plus bas depuis 10 ans sur la région Bourgogne-Franche-Comté.

Au premier trimestre 2022, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 101 620, soit une baisse de 6,0 % sur le trimestre (soit –6 540 personnes) et de 17,4 % sur un an, soit un peu plus qu’au niveau national (- 5,3 % ce trimestre et –16,5 % sur un an).



La tendance est identique pour les demandeurs d’emploi des catégories A, B, C qui voient leur nombre diminuer de 3,2 % sur le trimestre (soit –6 650 personnes) et de 8,3 % sur un an (respectivement 2,8 % et 8,4 % au niveau national).

Ces résultats confortent les tendances observées au cours des trimestres précédents. Le niveau de demandeurs d’emploi de catégorie A est le plus bas observé le deuxième trimestre 2009 et chaque département enregistre une baisse allant de -3,4 % en Saône-et-Loire à -9,7% dans le Territoire-de-Belfort.

De plus, l’ensemble des tranches d’âges est concerné avec une prime pour les plus jeunes (-8,6%) et une baisse moindre pour les seniors (-4,4%). Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée continue de diminuer (-4,6 % après -6,7%).

Les résultats confirment d’autres tendances apparues lors durant le trimestre précédent puisque demandes d’emploi en activité réduite (catégorie BC) évoluent peu et que le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories confondues diminue continue de diminuer même (-2,8 après -3,7%).

Ces bons résultats sont également le fruit de l’appui aux entreprises par l’activité partielle durant la crise, de la relance de notre économie par des aides adaptées et le résultat de l’entrée en formation des jeunes en apprentissage, également en nette augmentation sur les deux dernières années.

Retrouvez les informations et les statistiques relatives à l’emploi sur les sites de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) : https://dares.travail-emploi.gouv.fr et de Pôle Emploi : https://dares.travail-emploi.gouv.fr