La Bibliothèque jeunesse de Chalon accueille une exposition de Nathalie Novi intitulée "Le monde intime de nos vies"

Nathalie Novi vous invite dans son monde enchanté rempli de douceur et de poésie. Cette artiste plurielle est incontournable dans la littérature jeunesse. L’artiste propose dans cette exposition un moment « particulier », celui d’une première conversation entre deux personnes qui face à face, tente de se découvrir… « Elle et le Visiteur » ! « Je voudrais inviter chacun chacune à franchir l’eau des miroirs, comme on tourne la page d’un roman adoré, avancer droit et doux vers la promesse d’un sourire toujours espéré… » relate-t'elle.

Née en 1963, Nathalie Novi est peintre, illustratrice et autrice de littérature jeunesse. En 1987, elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, dans la section « gravure en taille douce ». Outre le pastel, elle peint également à l'acrylique ou à l'huile, dessine à la mine de plomb sur du papier kraft qu’elle rehausse souvent d'or ou de blanc. Elle utilise l'encre sur des papiers anciens de préférence et s’amuse à saturer les ombres et les lumières avec des crayons de couleur.

Du mardi 3 au samedi 28 mai : visite libre aux horaires d'ouverture de la bibliothèque jeunesse

Visite commentée sur inscriptions au 03 85 90 52 50 les mercredi 4 et 18 mai à partir de 16 h 30