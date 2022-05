Champforgeuil, les ados de Champforgeuil, Châtenoy le Royal, Saint Rémy et Saône Doubs Bresse préparent "l’Ado challenge aventure".

Une course d’orientation préparée par Julien Bon de la maison de loisirs de Champforgeuil s’est déroulée à la zone de loisirs de l’étang de la commune.

Après le briefing fait par Julien, chaque équipe démarrait à un horaire fixé et était accompagnée par un animateur ou une animatrice des centres de loisirs. Les équipes se sont affrontées le vendredi 29 avril à la recherche de balises en faisant un parcours avec une carte, une boussole pour ramener des morceaux de clé, morceaux de clé qui seront nécessaires pour déchiffrer un code. Un travail de cohésion des membres au sein des équipes était indispensable et ensuite toutes les équipes devaient mettre en commun les clés pour résoudre le code.

Un petit arrêt rapide pour récupérer un peu de boisson car marcher ça réchauffe, ça donne soif et il faut continuer son parcours.

Pas le temps de regarder les avions passer,

il faut scruter la carte pour trouver les éléments manquants.

Enfin de retour au point de départ où Saïd attend les concurrents,

on tente vainement de trouver une partie du code mais rien n’y fait, il faut attendre que toutes les équipes soient revenues.

Cette course d’orientation entre dans le cadre du projet "Ados challenge aventure" organisé par les centres de loisirs de Champforgeuil, Châtenoy le Royal, Saint Rémy et Saône Doubs Bresse, challenge qui se déroulera du 26 au 29 juillet. Plusieurs épreuves sont prévues pour ce challenge, pour ce faire des entrainements ont eu lieu : le tir à l’arc à St Rémy, le vélo (vtt) à Châtenoy, l’escalade et la course d’orientation à Champforgeuil.

C.Cléaux