AVIS DE DECES - Monsieur Roger VION

CHALON-SUR-SAÔNE, LANS



Brigitte Vion, sa fille ;

Hervé (†), son fils ;

Bertrand et Emilie,

Pierre-Etienne et Marie, Maxime, Adrien et Paula, Edouard, Arthur, Victor,

ses petits-fils ;

Violette, Eliot,

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Roger VION

survenu le 10 mai à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 14 mai à 10h30 en l'église Saint-Paul.

La famille remercie le personnel de la maison Roger Lagrange pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour son épouse,

Odette

décédée le 1er juillet 2020.