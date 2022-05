1053 jeunes se sont inscrits à la Mission Locale du Chalonnais en 2021

Soit une progression de 18,5%. C'est le meilleur niveau de premier accueil de la Mission Locale du Chalonnais depuis plus de 10 ans, avec une forte hausse de la part des mineurs. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est ce qui ressort du rapport d'activités 2021 présenté lors de l'Assemblée générale de la Mission Locale du Chalonnais le mardi 10 mai 2022, à l'Espace Jean Zay.

Nous y apprenions que 2481 jeunes ont été accompagnés dont 48,5% sans qualification et 72% sans permis.

«En terme de fréquentations, tous les indicateurs sont au vert, que ça soit du point de vue des jeunes en premier accueil, en accompagnement et en contact», nous indique Ibrahima Bathily, directeur de la Mission Locale du Chalonnais.

Concernant l'emploi et la formation, 304 jeunes sont entrés en formation et 1219 ont trouvé un emploi, soit 21% de progression par rapport à 2020.

À noter que, depuis le 1er mars, le Contrat d'engagement jeune (CEJ) a été mis en place. S'inscrivant dans la continuité du plan «1 jeune, 1 solution» mis en place en juillet 2020, il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus lorsqu'ils disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et présentent des difficultés d'accès à l’emploi durable.

«Actuellement, beaucoup d'entreprises recherchent des collaborateurs. Le marché est ouvert sur le Bassin du Chalonnais. Tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi et sans formation, peuvent pousser la porte de la Misson Locale du Chalonnais. Nous leur proposerons des solutions, soit des emplois soit des formations. Le maitre-mot, c'est la motivation et l'envie. On ne doit pas laisser la jeunesse désœuvrée», ajoute Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la Ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion et présidente de la Mission Locale du Chalonnais.

Côté activités, la Mission Locale du Chalonnais co-organisera le prochain Salon de l'emploi qui aura lieu au Colisée le 20 octobre 2022. Pour rappel, le dernier salon du genre, organisé par le Grand Chalon, qui a eu lieu le 10 mars dernier, a réuni 104 entreprises pour 960 offres d'emploi et 2163 participants.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati