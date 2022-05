Convivialité et retrouvailles pour la journée citoyenne à Crissey le samedi 21 mai 2022.

C’est la 4ème édition de la journée citoyenne organisée à Crissey avec une dizaine de chantiers pour améliorer, embellir et nettoyer la commune. La préparation de cette journée a pris du retard pour cause de pandémie mais, comme le soulignait Éric Mermet maire de Crissey, les pilotes de chaque chantier se sont très impliqués dans la préparation de cette journée, préparation qui malheureusement n’a pu débuter qu’en mars et qui fera que cette édition est moins ambitieuse que les précédentes.

Virginie Blanchard, adjointe à la mairie, explique la dizaine de chantiers prévus : « un chantier d’entretien des lavoirs et de l’église, un atelier pour un nouveau crissolivres, un atelier à abris pour chauve-souris avec Antoine qui les a préfabriqués, l’assemblage sera fait par les enfants et les adultes, un chantier au centre de loisirs, les jeunes vont aménager leur cour, un chantier jardin partagé, un chantier photoreportage, un autre moustiquaires salle Louis Verpiot, un chantier convivialité, un détente avec un appel aux collectionneurs ,… sans compter les quatre en décalés, celui du nettoyage du lavoir Perrey, des berges de la Saône, le nettoyage du terrain par la boule lyonnaise et le Pool house du tennis. »

Pour samedi le rendez-vous est à 8h30 sur le site des anciens ateliers de la commune où le café sera offert. La répartition des personnes dans les équipes se fera en fonction du nombre de présents.

Normalement le soleil devrait être de la partie pour faciliter le travail des bénévoles pour cette journée.

