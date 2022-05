Les 3 Brasseurs soutiennent l’Ukraine dès ce jeudi 19 mai

Pour chaque verre de Syla acheté, 50 centimes seront reversés à l’association « Des Pompiers et des hommes » venant en aide à la population ukrainienne. Venez nombreux !

Les 3 Brasseurs Chalon ont décidé d’agir : c’est le Brassin [cuve de brassage] de soutien à la population ukrainienne !

« Nous avons souhaité, nous aussi, venir en aide à la population ukrainienne en nous associant au mouvement humanitaire mondial « Brew for Ukraine ».

Venir déguster la home brew (bière maison) sera votre geste solidaire.

Comment ce mouvement de solidarité est né

« En début de conflit, la brasserie ukrainienne Pravda a partagé ses recettes de bières afin de permettre aux brasseurs du monde entier de les fabriquer et de récolter des fonds pour venir en aide aux victimes de la guerre.

« Nous avons donc brassé la SYLA, une bière triple épicée et houblonnée. Pour chaque verre de Syla acheté, 50 centimes seront reversés à l’association des Pompiers et des hommes venant en aide à la population ukrainienne. Cette opération, nous la menons en partenariat avec l’UMIH 71 [Union des Métiers et des Industries de l’hôtellerie].»

On compte sur vous, jeudi 19 mai 2022, pour le lancement de cette bière. Venez nombreux !

Boovatje zdorovi ! (santé !)

