Une très belle Fête des voisins pour le Comité Centre-Pasteur

Les convives se sont retrouvés sur la Place de l'Hôtel de Ville autour d'un bon repas préparé par chacun sous le signe de la bonne humeur. Plus de détails avec Info Chalon.

Et avec un temps aussi radieux, comment pouvait-il en être autrement?

Soleil, apéro dînatoire, éclats de rires, partages et convivialité, tous les ingrédients étaient réunis ce vendredi 21 mai 2022 pour une Fête des voisins réussie sur la Place de l'Hôtel de Ville où une cinquantaine de personnes se sont réunies, aux abords du local du Comité Centre-Pasteur, autour de bons petits plats apportés par les participants.

Parmi les convives, de nombreux résidents de la Résidence pour personnes agées autonomes Jean André Lauprêtre, située à deux pas de la Place de l'Hôtel de Ville.

Les convives ont également reçu la visite de Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées et Accompagnement du handicap, et Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, qui représentaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône à cette Fête des voisins.

Comme nous l'indique Rose-Line Vanneaux-Mansfield, la présidente du Comité Centre-Pasteur, les deux prochaines actions avant la pause estivale de juillet et août, «au cours de laquelle le Comité sera en vacances mais toujours à l'écoute des habitants du quartier», sont une participation, en collaboration avec le Comité Saint-Laurent présidée par la sympathique Hélène Berger, aux Joutes des 4 et 5 juin prochains, où des bénévoles des deux comités tiendront un stand (petite restauration) et la brocante annuelle du Comité sur la Place de l'Hôtel de Ville, le dimanche 12 juin 2022, de 7 heures à 18 heures.

... sans oublier ce mercredi 25 mai 2022, la vente de brioches sur le Marché de la Place de l'Hôtel de Ville, de 8 heures 30 à midi.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati