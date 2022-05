L’Éveil de Chalon Sur Saône médaillé d’OR aux Championnats de France de Gymnastique Rythmique à Flers en Normandie.

Sans compétition depuis 2 ans et sans repère par rapport à leur préparation, ce déplacement national avait des invités quelque peu ingrats : le « stress » et « l’inconnu ». Mais tout le monde était logé à la même enseigne et les gymnastes de l’Éveil n’ont rien lâché durant tout le week-end.

Avec une telle motivation des Chalonnaises, les prestations furent de « haute volée » et les résultats sont là avec de très belles performances.

« Mention spéciale » pour les deux titres nationaux du week-end remportés par l’Éveil : En catégorie Club et en Catégorie Équipe Jeunesse 3.

Une belle compétition réunissant 35 Clubs de France où chacun avait à cœur de donner le meilleur pour cette reprise. Avec des tenues colorées et strassées à souhait, la joie de se retrouver se lisait sur tous les visages. Les regards pétillaient d’impatience pour fouler le praticable avec des chorégraphies soigneusement préparées.

La Section Gymnastique Rythmique de l’Éveil de Chalon Sur Saône enregistre depuis quelques années de nombreux succès avec un vivier de jeunes filles à haut potentiel gymnique qui laisse présager un bel avenir pour le Club.

L’Éveil remercie les juges, accompagnants, entraîneurs, coachs qui contribuent au bel esprit sportif et solidaire qui règne au sein des diverses sections du Club et assurent un rayonnement de Chalon Sur Saône et de la Bourgogne sur tout le territoire National.

Rendez-vous les 11 et 12 juin avec les Championnats Nationaux 1 et 2 à Châlons en Champagne où l’Éveil aura encore sa carte à jouer au plus haut niveau pour décrocher des titres, trophées et médailles.

Les résultats :

Équipe Club : Titre National (Trophée Baulard) sur 31 Equipes engagées

. 4 individuelles : Lya Coezy, Leeana Loxton, Julie Malatier, Clélie Souillot

. 3 duos Julie Malatier / Ambre Bourgeon, Alya Lakor / Alix Barbier-Pernette, Ellinor Sermonat / Callie Berret

Ensemble Jeunesse 3 : Titre National sur 17 Duos engagés

Julie Malatier, Ellinor Sermonat, Ambre Bourgeon, Léonie Gardette, Eléna Large, Leeana Loxton

Duo A1 : Sur 10 Duos engagés

Julia Nix et Jeanne Defosse, Vice-championnes de France

Duo A2 : Sur 24 Duos engagés

Margaux Kneip et Lina Carraud, Vice-Championnes de France Mara Policard-Badot et Chloé D’Allexandris 5ème

Lola Thibert et Eléa Lebault 9ème

Lisa Barbier-Pernette et Clélie Souillot 12ème

Françoise Sniezek-Czaplicki – Commission Communication Éveil de Chalon Photos : Françoise Perreault et Éveil de Chalon