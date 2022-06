LEGISLATIVES - En Saône et Loire, "pas une voix ne doit manquer aux candidats de la NUPES"

La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale appelle à voter Patrick Monin, Céline Vinauger, Richard Béninger, Cécile Untermaier et Eric Riboulet

A l’ouverture de la campagne officielle des élections législatives des 12 et 19 juin, l’ensemble des forces politiques du département qui composent la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) s’adressent aux électrices et aux électeurs de Saône et Loire.

L’élection présidentielle n’a rien réglé. Avec la réélection d’Emmanuel Macron, c’est la même politique aggravée et annoncée pour cinq ans de plus avec son cortège de maltraitance sociale, d’inaction climatique et de monarchie présidentielle.

Mais ce n’est pas écrit d’avance.

Au contraire, pour les élections législatives, le rassemblement de la gauche et des écologistes est une réponse positive au statu quo libéral d’Emmanuel Macron et au national populisme du rassemblement National.

Forte de cette unité dans sa diversité, la NUPES offre une alternative crédible et une réponse immédiate pour mener une politique de protection sociale, de préservation de la nature, d’ambition climatique et de renouvellement démocratique.

Cet espoir se traduit dans un « programme partagé pour gouverner » qui comprend 650 mesures précises, cohérentes, financées (à consulter sur NUPES-2022.fr)

Dès juillet seront décidés et mis en œuvre : le SMIC à 1500€, le blocage des prix de l’énergie et des produits de première nécessité, la retraite à 60 ans...mesures phares auxquels s’ajouteront dans la foulée et pour n’en citer que quelques unes : Un milliard d’euros contre les violences faites aux femmes, le rétablissement de l’ISF, la règle verte pour garantir la bifurcation écologique...

Dans notre département, toutes les sensibilités politiques de la NUPES se retrouvent dans les cinq circonscriptions. Pour transformer cet espoir en victoire, nous appelons les électrices et les électeurs à voter et faire voter pour :

1ère circonscription : Patrick Monin – 2ème circonscription : Céline Vinauger – 3ème circonscription : Richard Béninger – 4ème circonscription : Cécile Untermaïer – 5ème circonscription : Eric Riboulet

Pas une voix ne doit manquer à la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale LFI 71, EELV 71, PS71 et PC71