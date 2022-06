LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - Jean-Michel Desmard, maire d'Ouroux sur Saône, appelle à glisser un bulletin Roblot

Communiqué de presse

Les 12 et 19 juin prochains, les électeurs seront de nouveaux appelés aux urnes pour le scrutin des législatives. Plusieurs candidats se retrouvent naturellement en lice sur notre 4ème circonscription.

Parmi eux se présente Elisabeth ROBLOT, actuelle Vice-Présidente en charge du Tourisme et mon binôme au Département de Saône-et-Loire sur le Canton d’Ouroux-sur-Saône depuis notre première élection en 2015 et notre réélection en 2021.

Travaillant depuis plusieurs années à ses côtés, j’ai pu mesurer l’investissement et la déterminationdont elle fait preuve au quotidien ainsi que sa capacité de travail. Native de St Martin en Bresse, c’estune femme de terrain et d’action et les dossiers qu’elle porte dans le cadre de sa délégation permettent de faire rayonner l’attractivité et la notoriété de la Saône-et-Loire toute entière. La Route 71, application numérique unique devenue incontournable pour le tourisme, la constitution d’unréseau de 4000 Ambassadeurs, professionnels du tourisme n’en sont que quelques exemples...

Très à l’écoute des gens, favorisant le dialogue et la concertation avec les élus, je suis convaincuqu’elle mettra la même énergie pour faire entendre nos voix à l’Assemblée Nationale, remonter lesdifficultés et les spécificités des territoires ruraux – bien différents de ceux des grandes villes – mais également soutenir des projets structurants (Santé, vieillissement, attractivité, développementéconomique, tourisme...). Parmi les sujets sensibles qui préoccupent les maires de France, celui de lasuppression de la taxe d’habitation et il appartiendra aux députés de veiller à ce qu’elle soitcompensée et pérennisée à l’euro près dans ce nouveau calcul des plus complexes.

Le scrutin des 12 et 19 juin sera donc déterminant afin de soutenir le binôme constitué par Elisabeth ROBLOT et Anthony MARMEYS, jeune agriculteur de Bresse également très investi dansla filière et l’élevage de volailles.