LEGISLATIVES - Comme 59% des 18-24 ans, les Jeunes Socialistes soutiennent les candidats soutenus par la NUPES des cinq circonscriptions de Saône-et-Loire

Communiqué des Jeunes Socialistes de Saône et loire

59% des 18-24 ans et 44% des 25-34 ans ont l’intention de voter pour la NUPES, largement devant le camps présidentiel (13 et 23%)1. Léopold Comtet, animateur fédéral des Jeunes Socialistes en Saône-et-Loire, revient sur ce soutien de la jeunesse aux candidats soutenus par la NUPES aux élections législatives de juin 2022.

En cinq ans, la majorité d’Emmanuel Macron a instauré ParcourSup et la concurrence généralisée des jeunes contre les jeunes, diminué les APL, refusé l’instauration d’un minimum jeunesse, contraignant les plus fragiles d’entre nous aux files d’attente interminables à l’aide alimentaire et a été condamné pour inaction climatique.

Les jeunes veulent vivre de leur travail : instaurons des emplois jeune d’une durée de cinq ans, dans le secteur non marchand et public, augmentons les indemnités de stage et négocions avec les branches patronales les postes ouverts à stages, pour en finir avec la pratique des CDD déguisés. Les jeunes veulent prendre leur part dans la communauté nationale : organisons un débat sur l’instauration d’une conscription citoyenne pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans, rémunérée au SMIC sur des tâches d’intérêt général. Aucun jeune ne doit vivre au-dessous du seuil de pauvreté : créons une allocation d’autonomie égale de 1063 €. Ces trois séries de mesures, c’est le sens du Plan d’urgence pour la jeunesse porté par tous les candidats soutenus par la NUPES aux élections législatives.

Les jeunes veulent avoir les moyens de leur mobilité. La voiture coûte très cher ! Actons des mesures de gratuité ciblée et la baisse de la TVA sur la tarification des transports en commun à 5,5 %. Créons aussi un dispositif de billet unique ouvert aux jeunes permettant d’accéder à l’ensemble des trains, transports en commun ainsi qu’aux vélos et voitures en libre service du territoire français. Ces mesures concrètes seront défendues par les députés élus avec le soutien de la NUPES.

En Saône-et-Loire ce 12 juin, votons massivement pour Patrick Monin (EELV), Céline Vinauger (PCF), Richard Béninger (LFI), Cécile Untermaier (PS et le soutien du PRG et de l’Engagement) et Éric Riboulet (LFI).