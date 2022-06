LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - Consigne de vote ou pas pour Elisabeth Roblot au 2e tour de dimanche prochain ?

Communiqué de presse

Permettez moi tout d’abord de remercier les électrices et les électeurs qui nous fait confiance à l’occasion du premier tour des élections législatives. L’abstention grandissante et la poussée inquiétante de l’extrême droite nous empêchent malheureusement d’être qualifiés pour le second tour.



Je ne me reconnais nullement face au choix que nous aurons à faire dimanche prochain : le choix de l’extrême droite avec le Rassemblement National et le choix de l’extrême gauche avec NUPES.



Les voix des électrices et des électeurs qui ont cru en mon projet ne m’appartiennent pas et je ne donnerai donc aucune consigne de vote. Force est de constater que celles ci ne font pas du tout écho auprès des électeurs.



Pour autant, à titre personnel, ce dimanche 19 Juin, je privilégierai la proximité et l’expérience.



Je remercie infiniment mon suppléant, Anthony MARMEYS, qui s’est investi sans compter dans cette campagne. Il continuera d’oeuvrer pour le monde agricole et je serai à ses côtés pour cela.



Enfin, je veux dire à tous que le combat se poursuit ! Je continuerai de défendre les valeurs qui sont les miennes au sein du parti Horizons porté par Edouard Philippe !



A très bientôt !