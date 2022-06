Rencontre avec le san-marciau d’adoption, Mikael Lebestiau

Né à Orléans, ayant grandi dans le Sud de la France, Mikael Lebestiau a posé ses valises à Saint-Marcel. S’il a évolué dans le dessin de manière autodidacte depuis son tout jeune âge, il choisit en complément de sa démarche, il y a plus de 10 ans maintenant, de se former pour apprendre les bases de travail de scénariste et comment préparer un projet BD. Ce sont les BD belges et franco-belges, mais ‘Astérix’ surtout, qui lui donnent envie d’accomplir son rêve : devenir dessinateur et de faire de cette passion, un métier ! Objectif réussi pour celui qui fait partie de la génération ‘Club Dorothée’ et qui voue encore aujourd’hui un réel intérêt pour le manga, ‘Dragon Ball’ et ‘Saint Seiya’ (les Chevaliers du Zodiaque) en particulier ! ‘Dragon Ball’ est le 1er manga que je me suis acheté avec mon argent de poche », nous explique Mikael Lebestiau.

A la croisée de toutes ces influences, il se lance dans une BD ‘Comic Parody’ - 3 tomes aujourd’hui sont disponibles - qui puise son inspiration dans les Super-Héros que l’on retrouve dans les comics et le cinéma. Pour le dessin, son style est un mélange de BD franco-belge, de comics et de mangas, «ce dernier, pour les expressions exagérées des personnages », nous explique t-il avant de poursuivre : « Pour mon Manga ‘Ommorc’, je me suis vraiment mis au dessin style manga grâce à ‘One Piece’ que j’ai découvert il y a plus de 10 ans. Mais dans ma manière de dessiner, ‘Dragon Ball’ me guide toujours, ainsi que les comics. Pour l’histoire de mon manga, je m’inspire de l’univers que l’on retrouve dans ‘ Le Seigneur des Anneaux’, écrit par JRR Tolkien. Après je suis un grand fan de fantasy classique comme ‘Conan’ ou ‘The Witcher’. »

L’interview…

Comment devient-on mangaka et auteur de BD ?

En premier c’est une passion, un rêve. Puis, je dirais que c’est l’histoire qui fait naître le projet. Après on prend ses crayons et on commence à réaliser des essais pour voir à quoi vont ressembler les personnages (mouvements et expressions).

Vous avez créé la collection ‘Comic Parody’, pouvez-vous nous en dire plus sur le sujet et qu'est-ce qui vous a inspiré ce projet ?

J’ai lu à l’époque une parodie de « Star Wars » et en la lisant, je me suis mis à avoir une vingtaine de gags sur les Super-Héros en une journée. Alors, ça m'a fait "TILT" et si je dessinais une BD qui parodie les Comics ?!? D’où le titre ‘Comic Parody’ ! Comme je suis fan de super-héros depuis mon enfance, les gags me viennent naturellement. Après, il ne me reste plus qu’à sélectionner ceux qui me semblent les plus pertinents pour le lecteur puis commence l’étape du story-board, avant de réaliser chaque planches.

Et quant est-il du manga ‘Ommorc’ ?

Pour ‘Ommorc’, je me suis réveillé un matin avec le fil rouge de l’histoire principale, après avoir (re)vu les trilogies « le Hobbit » et « Le Seigneur des Anneaux ». J’ai écrit sur deux jours tout le développement du récit. Et une fois terminé, je voyais cette histoire en Manga et non en BD.

Pourquoi ? Car le manga est parfait pour mettre en valeur des aventures épiques riches en action, avec des personnages variés au caractère bien déterminé. C’est ma vision du manga et c’est ainsi que je vois l’histoire de 'Ommorc' ! Alors j’ai fait un essai sur une dizaine de planches, pour voir si j’étais capable d’être un mangaka français…

Dans votre processus créatif, où et quand travaillez-vous le mieux ? Dans quelle ambiance ?

Je travaille chez moi, mon espace de travail est bien aménagé (je suis maniaque), pour être à l'aise quand je dessine. Je dessine à tout moment de la journée, du matin au soir et même tard dans la nuit (ou tôt le matin) quand je suis sur mes planches. Avec 3 enfants à la maison, je vous laisse imaginer l’ambiance ! Mais j’aime beaucoup écouter de la musique quand je dessine, du rock et du métal et principalement des musiques de film, j’adore !

Vous avez choisi l'autoédition...

J’ai choisi l'autoédition pour faire vivre mes histoires et faire découvrir mes BD et mon Manga aux lecteurs, sans attendre de trouver un éditeur qui voudra peut-être un jour éditer mes livres. J’étais assez convaincu que le public aimerait mes récits ou mes gags alors j’ai préféré tenter l’aventure en solo (sans éditeur), plutôt que de laisser mes histoires dans un tiroir.

Des projets à venir ?

‘Ommorc’, juste ‘Ommorc’ !

Mon manga est prévu en 4 tomes et si mes lecteurs accrochent à l’histoire et à Klüu (le héros), il est fort possible de continuer l’aventure au-delà du tome 4. J’ai déjà quelques idées pour la suite de ‘Ommorc’, mais on verra ça en temps et en heure...

Vous animez des cours de dessins individuels et collectifs aussi...

J’anime des cours de dessins individuels et collectifs principalement dans les écoles et collèges de Chalon et autour depuis plus de 5 ans, mais aussi dans des bibliothèques. Pour les cours individuels, j’apprends en premier lieu les bases du dessin style BD et/ou Manga en fonction de la demande des mes élèves.

Où et comment peut-on acheter vos mangas et BD ?

Mon manga ‘Ommorc’ est en dépôt-vente à la librairie « la Mandragore » à Chalon-sur-Saône (rue des Tonneliers). Sinon je vends principalement mon manga et mes BD sur les Salons BD et autres festivals. Les personnes intéressées peuvent aussi commander mes livres via mon site internet sur lequel ils trouveront différents liens pour acheter ma BD et mon Manga en ligne : https://lebestiau.blogspot.com/p/e-boutiques.html

Propos recueillis par SBR - Photo salon du livre jeunesse : SBR. Visuels transmis pour publication par Mikael Lebestiau