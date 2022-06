Rendez-vous à Saint-Marcel ce samedi pour le Festi'Nature

Gratuit et ouvert à tous, le Festinature « l’île EAU trésors » de Saint-Marcel aura lieu ce samedi 18 juin de 10h à 19h.

Ce vendredi matin, ce sont tous les élèves des deux écoles de la commune ainsi que deux écoles venants du grand Chalon qui ont été conviées à participer aux ateliers proposés par le festival.

(NDLR : il était prévu que les écoles passent la journée au festival mais le programme a dû être réduit à la demie-journée à cause des consignes de l’éducation nationale par rapport à la canicule que nous subissons depuis plusieurs jours).

« Le but est la sensibilisation des enfants et du grand public à la préservation de notre ressource en eau » précise Laure Malaisé, référante environnement à la mairie de Saint-Marcel.

A l’abri de la chaleur, sous les arbres de ce beau cadre du lac du grand Pâquier, le programme était riche pour les différentes classes : jeux autour de l’eau, atelier sur la Faune et la Flore, découverte de la pêche et des différentes familles de poissons.

« Lui, il a des dents alors c’est un poisson carnassier » a t-on pu entendre de la bouche d’une élève qui sans nul doute, avait étudié cela en classe en amont de la visite.



L’ouverture du festival est donc prévue ce samedi 18 juin à 10h.

« c’est aussi l’occasion d’inaugurer le sentier pédagogique du lac, un travail qui a été fait en étroite collaboration avec les élèves de notre commune » confie Laure.

C’est pas moins de 50 exposants qui animeront ce festival engagé pour l’environnement !



Sur place, vous pourrez vous restaurer avec une buvette et une restauration 100% locale.



L’ALEP, (Amicale Laïque des Écoles Publiques de Saint Marcel), qui est en charge de la buvette, a sélectionné son menu chez plusieurs producteurs locaux qui seront présents samedi aux différents stands du festival.



« L’avantage c’est que si on a aimé la saucisse qu’on a dégusté au stand de restauration, on pourra directement aller en acheter au producteur présent quelques mètres plus loin ! » s’amuse Laure Malaisé.

« On ne peut pas faire mieux en terme de sensibilisation à la consommation locale ! »

Une belle journée de balade, de découvertes, de produits frais et régionaux en perspective avec le festival « Festinature » de Saint-Marcel !



L’organisation précise que « le site sera fermé aux véhicules motorisés, la découverte du festival pourra se faire à pied mais aussi à dos de poneys, en calèche ou encore à bord des fameuses « rosalies ».

De quoi satisfaire toute la famille, des plus petits aux plus grands !

Samedi, en fin de journée à 18h, les participants pourront aussi assister à un spectacle musicale atypique « concert en do nageur » par la compagnie « Aquacoustique ».

Rendez-vous donc samedi 18 juin de 10h à 19h au lac du grand Pâquier, rue Léon Pernot à saint Marcel.

Parking gratuit sur place.



Amandine Cerrone