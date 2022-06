AVIS DE DECES - Madame Odette MARÉCHAL

RULLY



Paul, son époux ;

Colette, sa sœur ;

Bernard et Claudette,

son frère et sa belle-sœur ;

ses neveux, ses nièces,

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de,

Madame Odette MARÉCHAL

survenu à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu mercredi 29 juin 2022, à 9h15, à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Condoléances sur registres.

Fleurs naturelles uniquement.

Odette repose à la maison funéraire de Chagny.