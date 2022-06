Retour sur le Gala des Rock Cheerleaders (3/3)

Suite et fin de notre retour en images sur le Gala de fin d'année des Cheerleaders ce dimanche 26 juin 2022 au Gymnase de la Verrerie avec Info Chalon.

Les Rock Cheerleaders organisaient son gala de fin d'année dimanche dernier au Gymnase de la Verrerie, avec comme invités d'honneur les Stars Dance Creusotines qui ont participé à ce spectacle très attendu par la centaine d'élèves d'Isabelle Druhot-Perigault et par le public, venu très nombreux.

Et quel show mesdames messieurs !

Buvette, machine à pop-corn, tombola, stand de l'association Pour le Bonheur de Clara... tout était mis en place pour que le public passe un bon moment, en dépit d'une météo maussade.

Nos cheerleaders ont emporté l'adhésion du public pendant plus de quatre heures sous des applaudissements et des encouragements chaleureux qui confirment, s'il est besoin de le prouver, la qualité de leurs chorégraphies et figurées réalisées.

Suite du programme après l'entracte :

15 heures 35 : Rock Stars — Group Stunt 2

15 heures 40 : Stars Dance Creusotines — Group Stunt (White Stars)

15 heures 45 : Teen — Shakira

15 heures 50 : Tiny — Thunder

15 heures 55 : Rock Stars — Group Stunt 3

16 heures 00 : Little — Ed Sheeran

16 heures 05 : Rock Stars — Kings and Queen

16 heures 10 : Stars Dance Creusotines — Routine (Shining Stars)

16 heures 15 : Tirage au sort de la tombola

16 heures 40 : Teen — Routine

16 heures 45 : Rock Stars — Routine

16 heures 50 : Awards Ceremony

Fin du Gala



Dernier temps fort de cette saison qui s'achève, ce gala était varié et rythmé tant au niveau des chorégraphies que des musiques choisies avec soin pour donner un évènement couronné de succès tout en sourire qui présage une saison 2022-2023 encore meilleure!

C'est d'ailleurs tout le mal qu'on leur souhaite car les élèves n'ont pas démérité !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati