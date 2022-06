Pixel Création remercie la société TPGEO

Aujourd’hui, toute l’équipe de Pixel Création remercie TPGEO pour la confiance accordée pour leur relookage de leur logo et le marquage de leurs véhicules.

TPGEO : société française de travaux spéciaux de fondations

Spécialisée dans le drainage profond pour la stabilisation des glissements de terrain par Drains Siphons® et Drains Electropneumatiques®, TPGEO, société de travaux spéciaux française depuis 1987 est en constante évolution.

Rachetée en 2014 par Sébastien BOMONT, Président de la société, elle s’est spécialisée depuis 2015 dans les travaux spéciaux de fondations en micropieux, pieux battus et tirants ainsi qu’en soutènement et confortements des sols par parois clouées, berlinoises et microberlinoises.

Son expertise lui permet d’agir sur un grand type de chantiers, quelle que soit la nature du terrain et pour tout type de clientèle sur l’ensemble du territoire français. Grâce à ses trois agences, TPGEO intervient dans toute la France.

En 2021, TPGEO a racheté la société EUROSOL FONDATIONS, située en Île-de-France et a créé une filiale au Portugal EURO SOLO Fundacoes. Sociétés également spécialisées dans les fondations spéciales.

TPGEO

Plus d’infos : https://www.tpgeo.com/

PIXEL CRÉATION relooke votre communication

106, rue Principale – 71530 CRISSEY

Tél. : 03 85 44 22 26 – 06 80 70 49 27

Site Internet : atelierpixel.com

Page Facebook : pixelcreation.atelier

Catalogue réalisations : atelierpixel.com/catalogue

Publirédactionnel

[email protected]