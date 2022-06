L'Elan School Games renoue avec son succès auprès des plus jeunes à Chalon

Quel plaisir de retrouver une opération très plébiscitée par les écoles et la jeunesse chalonnaise. Après deux années de crise sanitaire, l'Elan School Games est revenu pour le plus grand bonheur.

Quatre jours durant, ce sont quelques 550 enfants scolariés en CM2 dans les écoles du Grand Chalon qui se sont rendus au Colisée, accueillis par les équipes du Grand Chalon, de la STAC, Suez et bien sûr de l'Elan Chalon. Rémy Delpon, Directeur Général de l'Elan Chalon a rappelé en préence des élus et des officiels, toute l'importance d'une telle opération qui s'est voulue plus raisonnable, au sortir de la crise sanitaire, alors que certaines éditions antérieures réunissaient jusqu'à 1000 participants. "Le Respect" était en filigramme des ateliers proposés par les partenaires de l'Elan que sont la STAC, Suez ainsi que le Grand Chalon.

Pas question de s'élancer exclusivement dans la pratique du basket mais bien de proposer une solution globale afin que les enfants comprennent l'intérêt d'une démarche qui se veut avant tout pédagogique. 15 minutes de réveil musculaire pour tous avant de repartir chacun dans des ateliers de quelques minutes, avec l'idée de marquer le coup sur le "respect de l'autre face au harcélement scolaire", "le respect des structures qui permettent les mobilités", "le respect de son corps avec la question de l'hydratation et du bienfait de l'eau".

"ce n'est pas un stage de détection pour l'Elan"

Même si l'Elan reste la marque porteuse de l'opération, Rémy Delpon s'est voulu sans ambiguité sur les raisons qui animent l'opération, "ce n'est pas un stage de détection, qu'on soit bien clair. C'est vraiment l'idée de promouvoir des valeurs fortes du club avec nos partenaires".

Pour cette 8e Edition, à voir les sourires radieux des participants, l'Elan School Games a remporté le succès escompté.

Laurent Guillaumé