GOLF : Jonathan Bidault survole le trophée SUMA Audi, qui a réunit une belle participation

Depuis l’an passé il convie les golfeurs de Chalon et de la région à une belle compétition placée sous le signe du sport mais également de l’amitié et de la convivialité.

Cette année, ils ont été une petite soixantaine de joueurs à répondre à son invitation et à se retrouver sur le « 18 trous » de Saint-Nicolas. Dont des représentants des golfs voisins d’Autun, d’Avoise, de Mâcon La Salle et de Montceau. Par les temps qui courent ce n’est pas mal du tout... On pourra toutefois déplorer l’absence de golfeuses en 1re série. Une faiblesse de participation qui malheureusement ne date pas d’hier...

L’homme du jour

Avec notamment cinq birdies à la clé, respectivement aux trous n°8, n°11, n°12, n°14 et n°15, et avec huit pars réussis, Jonathan Bidault a rendu une carte de 73, soit 2 au dessus du par. Ce qui lui a permis de survoler l’épreuve. N’étant inquiété que par le Mâconnais d’origine italienne Gian Piero Mazzilli, un peu court sur les cinq derniers trous et qui termine à sept coups de son adversaire. La troisième place étant prise par Joffrey Maglione, qui regrettera longtemps son départ catastrophique. L’honneur de la famille a été sauvé par son papa Joseph, brillant vainqueur en net devant l’Auvergnat Paul Georges Antunes.

Jonathan Bidault a vraiment été l’homme du jour. Le Chalonnais a en effet aussi remporté le concours de drive et le concours de précision, organisés en parallèle. Avec un coup à 257 m en ce qui concerne le premier et une distance à 2,28 m du mât pour le second. Le concours de drive féminin étant gagné par Virginie Planté avec un coup à 132 m.

Création d’un comité de travail

Avant de proclamer les résultats, Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, n’a pas manqué de féliciter Pascal Morin - qui n’a aucun lien de parenté avec lui -, un des sympathiques commerciaux de la concession, pour la bonne tenue de l’incontournable pause du neuf. Avant qu’Anthony Laulognon ne fasse un peu de pub pour les dernières nouveautés de la gamme Audi en matière de voitures électriques. Carl Fraselle était aussi présent à la remise des prix. Occasion pour le président de l’AS Golf d’annoncer la création d’un comité de travail au sein du club ayant pour objectif premier de réfléchir sur la transition écologique à laquelle les golfeurs chalonnais ne peuvent pas rester insensibles, et plus particulièrement pour trouver une certaine régularité dans la qualité du terrain.

Les résultats

2e série dames : brut : 1. Françoise Périer (Chalon) 17 ; net : 1. Françoise Bernardot (Chalon) 41.

3e série dames : brut : 1. Virginie Planté (Chalon) 8 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 36.

1re série messieurs : brut : 1. Jonathan Bidault (Chalon) 34, 2. Gian Piero Mazzilli (Mâcon) 27 ; net : 1. Joseph Maglione (Chalon) 38, 2. Paul Georges Antunes (Auvergne-Rhône-Alpes) 37, 3. Nicolas Grebot (Chalon) 37, 4. Jonathan Bidault (Chalon) 35, 5. Jules Barthomeuf (Autun) 35.

2e série messieurs : brut : 1. Léandre Planté (Chalon) 24 ; net : 1. Claude Fieux (Chalon) 47, 2. Fabrice Pelletrat (Bourgogne-Franche-Comté) 42, 3. Mathieu Roux (Chalon) 42, 4. Léandre Planté (Chalon) 40, 5. Jean-Claude Eyraud (Chalon) 39, 6. Carmelo Martino (Chalon) 38.

3e série messieurs : brut : 1. Sébastien Pourette (Chalon) 11 ; net : 1. Sébastien Pourette (Chalon) 38, 2. Nicolas Morim (Chalon) 37, 3. Gilles Blondeau (Chalon) 36.

Gabriel-Henri THEULOT