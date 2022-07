Le "Pédibus" : ça marche à Crissey ! Bilan en fin d’année scolaire.

L’autobus pédestre, peu de communes de France ont tenté l’expérience, pourtant Crissey commune de l’agglomération chalonnaise l’a fait et ça marche.

A Crissey, un groupe de travail piloté par Virginie Blanchard s’est penché sur la question, a réalisé une étude de possibilité et fait une enquête auprès des parents des enfants des écoles élémentaire et maternelle de la commune. Crissey est la première commune de Saône et Loire à avoir mis en place un tel dispositif de transport. Cette action a été menée en partenariat avec MAIF prévention.

Le Pédibus fonctionne comme un bus normal de ramassage scolaire : une ou plusieurs lignes, des arrêts, des horaires de passage, des conducteurs de ligne sauf que le Pédibus est totalement écolo et sportif. Les conducteurs sont des adultes bénévoles (parents d’élèves ou habitants), disponibles de manière régulière. Ils encadrent les enfants sur le trajet et assurent la sécurité lors du déplacement jusqu’aux écoles et après l’école le Pédibus les ramène à l’arrêt le plus proche de chez eux. Sur la ligne 1 le pédibus a fonctionné durant toute l’année scolaire avec 7 à 8 conducteurs dont 2 parents d’élèves et 2 enseignants à la retraite, une vraie mixité intergénérationnelle.

Conducteurs, parents, enseignants, élus étaient rassemblés en cette fin d’année scolaire pour faire le point sur la fréquentation du pédibus et sur son avenir. La fréquentation régulière des enfants sur la ligne 1 montre l’attachement des enfants à ce mode de déplacement. Pour preuve les conducteurs ont fait lecture de quelques anecdotes et témoignages recueillis au cours de l’année auprès des enfants qui laissent à penser avec certitude que ce moyen de transport a encore de beaux jours devant lui.

Éric Mermet maire de la commune a vivement remercié les familles présentes qui ont fait confiance aux conducteurs, les conducteurs pour le travail accompli bénévolement et Poliana Gomes qui gère les conducteurs et l’application qui permet aux parents d’inscrire les enfants, ce qui est indispensable pour un bon fonctionnement du Pédibus. Les meilleurs ambassadeurs sont et restent les enfants et les parents dont les enfants prennent le Pédibus.

En effet à la prochaine rentrée de septembre la ligne 1 va continuer avec la ligne 2 et l’extension à la nouvelle ligne 3 est envisagée. Les objectifs principaux étaient et sont de limiter l’usage de l’automobile et de désengorger les abords des écoles, de favoriser la santé des enfants par une activité de marche à pieds régulière, de faire prendre conscience aux enfants qu’ils participent ainsi activement à la préservation de l’environnement.

C.Cléaux