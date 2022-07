‘CYCL'LOKO, la grande cérémonie’ de la Compagnie « Monde à Part », un spectacle humoristique à consommer sans modération

Le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 21 juillet, à partir de 20 heures 30, aux Abattoirs de Chalon-sur-Saône était programmé le spectacle humoristique de la Compagnie ‘Monde à Part’ qui jouait sa dernière création ‘CYCL'LOKO, la grande cérémonie’ (pastille 2) devant un public venu très nombreux.

Un Spectacle très visuel avec un décor rétro sur le thème du vélo et qui retraçait les héros du tour de France comme Jacques Anquetil, Louison Bobet Bernard Hinault… Un grand bric à brac rendant hommage aux héros de l’épreuve de la petite reine de façon sportif, poétique et déjanté, pour sportif et non sportif.

Raymond ‘concon’ un petit peu simplet mais bon franchouillard, passionner du tour de France des grandes époques a su capter son auditoire d’une façon humoristique avec ses jeux de mots bien à lui, aidé par une frangine coincée qui est venue lui rendre la réplique et certaine fois a du le consoler et calmer son état d’excitation. Les 200 personnes présentes ont passé un excellent moment de divertissement.

Pour en savoir plus : « Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et Victoire organisent des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès. Ensemble ils rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres « classiques » à la Grande Boucle et tentent ainsi de réparer une histoire familiale. Un hommage qui nous emmène dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté. Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la « bidouile » manipulée. Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d’un homme qui a tout « presque failli gagner ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B