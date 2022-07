Prêts garantis par l’État : l'heure du remboursement a sonné pour les entreprises

Les entreprises doivent commencer à rembourser. Selon la Banque de France, près de 700 000 prêts garantis par l’État (PGE) ont été accordés pour plus de 140 milliards d’euros depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, permettant de renflouer leur trésorerie

La date limite est désormais atteinte pour les entreprises qui ont eu recours au fameux PGE dans le cadre du plan de soutien face à la crise sanitaire. Selon les prévisions bancaires, le taux de défection pourrait atteindre les 3 % sur l'ensemble du volume. Selon la Banque de France, près de 700 000 prêts garantis par l’État (PGE) ont été accordés pour plus de 140 milliards d’euros depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, permettant de renflouer leur trésorerie. Plusieurs secteurs économiques ont d'ores et déjà fait savoir leurs inquiétudes quant à leurs capacités de remboursement. Un plan d'échelonnement sur 10 ans a été mis en place pour les entreprises les plus en difficulté. Un échelonnement encore trop méconnu par les entreprises mais aussi lourd de conséquences sur les capacités futures d'emprunt pour les entreprises qui franchiraient le seuil.

L.G