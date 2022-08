Nouveau plan de circulation à Chalon

Pourquoi tant de précipation et d'incohérences ?



Décidément Monsieur le Maire aime prendre des décisisons lourdes de conséquences pour le cadre de vie de ses administrés durant la pause estivale. Rappelons nous le permis de construire pour le bâtiment Place de Gaulle délivré en plein été.

Cette année, c'est son nouveau plan de circulation pour Chalon qu'il annonce. Le Collectif Chalonnais pour Un Urbanisme Responsable s'interroge sur sa pertinence.



Les Chalonnais se demandaient depuis des semaines quand allaient vraiment se terminer les travaux du Quai Gambetta. Pour les riverains comme les habitués du centre ville, ces longs travaux qui avaient été très impactants pour leur quoditien allaient forcément se conclure par la réouverture du quai en double sens comme le prévoyait le projet qui leur avait été présenté. Non, le maire a dit non ! II annonce l' inauguration des quais en même temps que la prolongation du sens unique . Et cela de par sa seule volonté d' élu, de manière précipité, sans échanges, sans concertation.

Les deux voies de circulation existent, elles ont fait l'objet de travaux coûteux. Elles doivent servir à la collectivité ! Le maire le doit à chacun de ses administrés désireux d'emprunter les quais, que ce soit depuis Saint Rémy ou bien du Port Villiers.

Bien sûr que le temps n'est plus à une circulation sans limite des voitures dans le centre ville. Mais pourquoi ne pas remettre le double sens sur le quai Gambetta en proposant par exemple une limitation de la vitesse à 20 kilomètres qui permettrait ainsi une circulation de tous, voitures, vélos et piétons, véritablement apaisée et sécurisée ? Cela mérite réflexion.

Si le projet initial avait prévu le sens unique, on aurait pu imaginer une meilleure prise en compte de la circulation des cyclistes, des bus et des aménagements plus partagés. Mais non, le maire avait dit non.

Dans ce nouveau plan de circulation, le maire annonce aussi le retour pour une période de test assez longue à une double circulation sur le Boulevard de la République. Pour quels objectifs à terme ? Désormais les voitures emprunteront la voie réservée aux bus et aux cyclistes, des moyens de déplacement que toutes les villes se devraient aujourd'hui de développer, encourager et sécuriser.

Le maire semble naviguer à vue. Face aux mécontements des uns, il prend dans la précipitation, des mesures non concertées et tout autant problématiques.

Il est temps de réfléchir aux aménagements de notre ville sur le moyen et le long terme, en prenant en compte les contraintes environnementales du 21ème siècle. Prenons le temps de cette réflexion, anticipons pour l'avenir, posons les problèmes, cherchons ensemble des solutions pour une ville accueillante et résiliente.



Le Collectif Chalonnais Pour Un Urbanisme Responsable