Roule ma poule arrive pour une première édition au gymnase de Saint-Martin en-Bresse

le dimanche 18 septembre 2022. Cet événement proposera une programmation sportive, gourmande et pédagogique.

Le territoire Saône Doubs Bresse est traversé par deux grandes voies cyclables, la Voie Bleue et l’Eurovélo 6, qui attirent chaque année un nombre de cyclistes de plus en plus important. Par ailleurs Saône Doubs Bresse regorge également de chemins, où les paysages recèlent de découvertes. En effet, nous pouvons aussi bien profiter de courtes balades que de grandes évasions.

Trois randonnées à vélo (17km, 32km et 66km) sont au programme permettant ainsi la découverte d'une grande partie du territoire Saône Doubs Bresse. Après inscription, les participants pourront prendre le départ en autonomie de 8h à 10h pour le 66km et de 8h à 11h pour le 17km et le 32km, depuis le gymnase de Saint-Martin-en-Bresse.

Un ravitaillement intermédiaire attendra les cyclistes à Verdun-sur-le-Doubs pour le 66km et un ravitaillement est prévu pour l'ensemble des participants sur l'aire de départ/arrivée (gymnase de Saint-Martin-en-Bresse)

En parallèle, vous retrouverez sur l'aire de départ/arrivée des rosalies pour des balades plus courtes prévues dans le village, un service diagnostic vélos et de locations de vélos (sur réservation) et un parcours pédagogique à vélo (proposé par le club cycliste San Martinois) toute la journée.

Pour terminer, un marché de producteurs locaux se tiendra au point de départ/arrivée dans l’objectif de faire découvrir les bons produits de chez nous.

Tarifs et informations sur : www.saonedoubsbressetourisme.fr/agenda/roule-ma-poule/

Retrouvez le bulletin d'inscription sur : www.saonedoubsbressetourisme.fr/uploads/2022/08/bulletin-dinscription.pdf Inscription à l’office de Tourisme Saône Doubs Bresse : 03 85 91 87 52 - [email protected]