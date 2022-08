Kiki dit au-revoir à l'Avenue de l'automobile à Chalon Sud

Effervescence il y a quelques jours au contrôle technique Sud Auto , avenue de l'Automobile ou Christian Euvrard dit Kiki avait convié ses nombreux collègues et amis du milieu automobile afin de fêter son départ en retraite.

Après 27 ans chez VW Saône Automobile puis 15 ans de contrôleur technique, très apprécié pour son professionnalisme, sa bonne humeur et son humour, l'émotion était palpable et la convivialité de mise.

Food truck, verre de l'amitié, cadeaux , anecdotes et souvenirs...moment rare mais ô combien sympathique et apprécié par tous les personnes présentes qui ont bien eu du mal à quitter les lieux !

Nul doute que Kiki passera de temps en temps sur sa moto saluer ses ex-collègues et donner des nouvelles .

Bonne et longue retraite méritée Christian !