Finalement les averses orageuses décalées à plus tard en Saône et Loire ...

Météo France nous avait annoncé il y a quelques jours un temps orageux parsemé d'averses en Saône et Loire...

Finalement, l'épisode prévu s'annonce bien moins intense qu'annoncé. Dommage pour celles et ceux qui espéraient un "coup de flotte" bien attendu. Des averses orageuses pourraient frapper ici ou là mais sans grande conviction ... sauf coup de grisou très localisé. Des coups de tonnerre devraient retentir ce jeudi en soirée et la journée devrait connaître une série d'averses mais on devra se contenter de cela pour le moment. Les premières gouttes pourraient dès ce jeudi soir mais ça devrait être très clairsemé.