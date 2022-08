"Comment mettre en colère les français ?" s'interroge un fidèle lecteur

Comment mettre en colère les français.

Alors que le gouvernement martèle depuis des jours, voir qq semaines, que le prix du carburant baisse et que nous aurons très bientôt une baisse gouvernementale, je m'aperçois qu'on prend vraiment les consommateurs pour des vaches à lait.

Je me suis rendu ce matin ds la station " Intermarché" à Ouroux sur saône et alors que j'avais déjà constaté en ce début de semaine une hausse de 10 centimes du gaz oil (il était à 1.75 il y a 10 jours), j'ai eu la désagréable surprise de voir ce matin encore une hausse de 10 centimes, ce qui le met à 1.95€.

Que veut dire cette hausse ??? 20 ctes en 15 jours....on augmente les prix pour pouvoir les baisser ensuite ???

Cela s'apparente ni plus ni moins à du vol.

Et dans quelques jours on va applaudir des deux mains cette baisse promise......en réalité ,il n'y aura rien du tout.

Encore une fois certains s'en mettent plein les poches au détriment des consommateurs.

bien cordialement

Un retraité désabusé