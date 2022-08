L’association Pep’s Tonic annonce la reprise de ses activités à La Charmée

Affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, l’association charmillate Peps’Tonic reprend ses activités à partir du lundi 12 septembre 2022 à la salle polyvalente.



Trois cours sont proposés : la gymnastique douce le lundi de 10 heures à 11 heures, le renforcement musculaire le lundi de 19 heures à 20 heures, le pilates le mercredi de 19h 30 à 20h 30. Sous réserve de modifications imposées par le contexte sanitaire. Animés par Christelle, Lindsay, et Maryline, tous les cours sont mixtes, adaptés à tous les niveaux et ouverts aux plus de 15 ans.



Le tarif est le suivant : 95 € pour un cours par semaine, 125 € pour deux cours par semaine et 145 € pour trois cours par semaine. La licence FFEPGV, d’un montant de 27 €, étant comprise. Les chèques vacances ANCV (Agence nationale pour les chèques vacances) et les Pass’Sport sont acceptés. Une réduction de 10 € est accordée au deuxième membre d’une même famille ainsi qu’aux moins de 18 ans.



Vous n’avez pas encore fait votre choix... Qu’à cela ne tienne ! Des cours d’essai vous sont proposés gratuitement durant tout le mois de septembre.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à Cécile Cadoux au 03.85.92.90.68. ou à Sophie Dutartre au 03.85.92.92.06. ainsi qu’à l’adresse suivante : [email protected]