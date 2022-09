AVIS DE DECES - Madame Odile MASSENOT née LANDRE

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU



Pascal et Françoise MASSENOT, ses enfants ;

Francis et Ludivine, Etienne et Chloé, ses petits-enfants ;

Léna, Elise, Bébé « Dino », ses arrière-petits-enfants ;

Louis LANDRE et Denise, son frère ;

Anne-Marie GARNIER,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

Nadine,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odile MASSENOT

née LANDRE

Survenu à l'aube de ses 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2

septembre 2022, à 15 heures en l'église de Saint-Martin-sous-Montaigu.

Condoléances sur registre, fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie tout

particulièrement les aides à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Odile s'en est allée rejoindre son mari,

Paul

décédé le 2 janvier 2017.