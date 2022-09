Le service départemental d'accompagnement numérique repart en tournée à compter de lundi

C’est reparti pour la tournée du bus numérique Van71 ! Après des premières étapes en mai et juin au cœur des territoires, au plus près des habitants, ce service du Département de Saône- et-Loire soutenu par l’État reprend la route pour accompagner les habitants dans l’utilisation des outils numériques.

Dans le cadre de la contractualisation entre l’État et le Département de Saône-et-Loire, un des axes de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté cible le déploiement de l’inclusion numérique. Parmi les actions envisagées, celle d’un « tiers-lieu itinérant » pour aller à la rencontre des publics dans les communes où l’accès aux services numériques est le plus compliqué, en raison d’un déficit d’équipements ou de problèmes de mobilité. Van71, nouveau service départemental de proximité numérique itinérant qui intervient à la demande des collectivités locales, s’adresse à toute personne ayant besoin d’aide pour accéder à des services dématérialisés :

- pour accomplir une démarche administrative auprès d’une administration ou d’un opérateur de service public (CAF, Pôle emploi, CPAM, MSA, CARSAT, impôts...)

- pour accéder à un service essentiel de la vie quotidienne (transport, logement, énergie...)

- pour permettre aux usagers d’acquérir des compétences de base à travers une offre de formation adaptée et d’accéder aux multiples facettes de la culture numérique.

Animé par un médiateur numérique départemental, Van71 sillonne les communes du département pour rendre son action visible dans les communes et transporter le matériel nécessaire pour les permanences numériques, les ateliers d’initiation et de perfectionnement et la médiation culturelle.

Ce service numérique itinérant ne fait en aucun cas concurrence aux offres de services locales déjà implantées. Il s’organise en accord avec les collectivités souhaitant ce service dans leurs communes qui mettent à disposition un lieu d’accueil pour accueillir le public et installer le matériel (ordinateurs portables, tablettes, vidéoprojecteur, imprimantes...).

