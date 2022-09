Bénédiction solennelle de l’église Sainte Thérèse par Mgr Benoit Rivière

En ce 23e Dimanche du Temps Ordinaire du calendrier liturgique, Monseigneur Benoît Rivière, évêque du diocèse d’Autun, Chalon, Mâcon, a réouvert, après les importants travaux de rénovation, puis béni l’église Sainte Thérèse à Saint Rémy avant de concélébrer la messe.

Une cérémonie solennelle qui a débuté par une demande d’ouverture du lieu par l’évêque en frappant la porte par trois fois avec sa crosse. Il en a ensuite franchi en premier le seuil, accompagné des prêtres de la Paroisse du Bon Samaritain, Jean Robert Courtot, curé et Serge Grobot prêtre auxiliaire; Grégoire Drouot, vicaire général et Claude Barberot ainsi que le Diacre paroissial, Dominique Galmiche qui ont accueillir les fidèles et les autorités civiles venues assister à la bénédiction de l’église.

Il appartiendra au Père Jean Robert Courtot, curé de la Paroisse de revenir sur les raisons de cette rénovation de l’église Sainte Thérèse. « Grâce à la volonté et à l’engagement d’une équipe bénévole », cet édifice religieux se devait d’être et de rester un point de repère surtout situé comme il est à un carrefour d’intense circulation. De souligner : « Sa couleur a incontestablement fait beaucoup parler » Puis citant une homélie du Père Serge Grobot : « Le jaune, le doré, la lumière. L’église était revêtue de lumière. Une église est signe du Christ, signe de sa maison parmi les maisons des hommes. » Le Père curé complétant cette réflexion : « Oui la religion est un repère pour l’homme afin de lui permettre d’orienter sa vie vers des idéaux qui le dépassent, mais surtout qui le grandissent. C’est tout cela le symbole de cette rénovation. Rebâtir pour mieux continuer notre route, c’est bien dans cette dynamique que notre Paroisse doit se placer aujourd’hui pour poursuivre avec foi et determination sa présence parmi les habitants de ce quartier, de cette ville et de tous ceux qui passeront ou oseront pousser la porte pour la découvrir et se mettre dans la paix de Dieu. »

Après ce message pastoral l’évêque a béni le Croix du choeur et le Tabernacle abritant le ciboire contenant les hosties consacrées, ainsi que l’Ambon, ce pupitre sur lequel est posé le Livre liturgique pour les lectures des offices. Il bénira dans la continuité la nef et les fidèles, les murs extérieurs, pour ensuite concélébrer la Messe de ce 23e Dimanche

La Deuxième lecture sera le point d’appui de l’homélie de l’Evêque avec la magnifique Lettre de Saint Paul à Philémon dans laquelle il lui fait souvenir de son esclave Onésime, lequel s’était enfui de chez son maître. Une parole que l’on pourrait rapprocher de cette cérémonie de bénédiction et de réouverture de l’église. Elle s’adresse à tous ceux qui sont ou se sont éloignés de la Foi «: « S’il à disparu ( Onésime) de chez toi pour un temps, c’était surtout pour que tu le retrouves de façon définitive, non plus comme un esclave, mais beaucoup mieux qu’un esclave, comme un frère bien aimé. »

Une cérémonie qui a permis aux fidèles présents de vivre un moment intense de réflexion pour certains, de prière de toute façon. Un beau message pour reprendre le chemin d’une nouvelle rentrée au sein de la Paroisse du Bon Samaritain.

JC Reynaud