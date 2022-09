Succès incontestable des « Glorieuses anciennes voitures » au château de la Loyère.

Le Club 71 des Voitures Anciennes peut se targuer d’avoir bien réussi ce retour au château de la Loyère pour cette Bourse des Voitures Anciennes.

Elles étaient là par centaines, entre 800 et 1000 voitures estimation donnée par l’organisation. Ces « Glorieuses » des années 1950/1960 puisque c’était le thème donné pour cette reprise 2022.

Qu’elles soient de luxe ou plus modeste, de tourisme, de sport, militaires ou de transport en commun, agricoles ou commerciales, deux roues ou trois roues, toutes ces beautés se sont alignées dans le parc autour et devant le château, pour le bonheur de prêt de 5000 spectateurs venus pour certains, revivre ces années ou l’automobile prenait son essor populaire.

Il y avait les premières voitures d’une vie de célibataire ou conjugale, celle que l’on sortait le dimanche pour aller se promener dans les bois ou pour partir en vacances ou en week-end, bravant les bouchons de certaines Routes Nationales traversant les villes.

Il y avait les voitures des riches et des moins riches, des rutilantes et des couleurs courantes, des dandys et des bandits que l’on pouvait voir dans certains films.

On pense à la Vespa des « Vacances Romaines », la 2 CV du « Corniaud », la 403 de « Colombo », la Traction Avant de « Touchez pas au grisbi » ou encore les tracteurs agricoles d’une « Histoire Vraie ».

Les plus anciennes aussi ont montré le bout de leur capot : une Georges Richard de 1901; une Delage de 1934 ou une Licorne de 1909, sans oublier les reines de la vitesse au 24h du Mans, une Porsche 906 et une Ferrari 365 Daytona.

Forcément il y a des oublis dans cette énumération, mais quel succès pour toute l’équipe du Club 71 des Voitures Anciennes, dans sa 44e année d’existence et que préside Eric Richard. Pour preuve les photos de notre site info-chalon.com. Rendez-vous maintenant en 2024 !

JC Reynaud