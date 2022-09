Zanigo, pour le bien-être de vos animaux

Besoin d'un service animalier en particulier ?

Alors, retenez bien ce nom : Zanigo.

Cette société multiservices animaliers a été fondée par Fabien Brochiero.

Né un 4 octobre, le jour de la fête de François d'Assise, connu comme le protecteur des animaux, selon le calendrier chrétien des saints. D'aucuns pourraient y voir un signe, libre à vous de le penser.

Quoiqu'il en soit, ce Chalonnais de 40 ans a décidé de consacrer sa vie professionnelle au service de nos amis à poils, à écailles et à plumes.

Après plus d'une décennie dans l'industrie agro-alimentaire et le médico-social, Fabien a décidé d'allier travail et sa passion pour les animaux.

Une activité qu'il prends très à cœur et au sérieux puiqu'il est détenteur d'un diplôme d'assistant-vétérinaire ou plutôt d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV), pour reprendre la terminologie exacte, d'une attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) Chien Chat et Autres, d'un titre de Transport d'Animaux Vivants (TAV) option: Chien, Chat et Autres Animaux de Compagnie et d'une autorisation de transporteur de Type 1, délivrée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Saône-et-Loire. Une formation qu'il consolide encore à la Clinique Vétérinaire La Rocade, établissement bien connu des Chalonnais au 21 Rue Pierre Deliry, «afin de gagner en compétence».

«J'ai la chance de pouvoir bénéficier du savoir-faire et des conseils d'une équipe très disponible», précise le jeune homme.

Zanigo vous propose plusieurs services comme le taxi animalier pour des visites chez le vétérinaire, le toiletteur, un déménagement, si votre voiture est en panne ou tout un tas d'autres raisons, des promenades canines (dog walking) ou des visites à domiciles si vous devez vous absenter pour X raisons.

«Ce n'est que la première étape de mon projet et je ne compte pas m'arrêter là en terme d'activités et de formations», ajoute-t-il.

En effet, Fabien a entre autres pour projet de créer un refuge pour animaux.

Pour plus de renseignements ou un devis, veuillez contacter Fabien au 07.84.62.63.17 ou par mail à [email protected]

«N'hésitez pas à me contacter pour un devis qu'elle quelles que soient votre demande. J'ai pour habitude de toujours essayer de trouver une solution à un terme. Et, quand bien même, je ne pourrais pas accéder à votre demande, je ne vous laisserai jamais sans en donner la raison et, mieux que ça, sans vous rediriger vers une personne susceptible de répondre à vos attentes».

Site Internet : www.zanigo.fr



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati