L'aéroport de Chalon-Champforgeuil est à la fête ce dimanche... avec ses portes-ouvertes

Petits et grands auront sous la main tout ce qui concerne l'aviation ! Rendez-vous est donné à partir de 9H et jusqu'à 18h à l'aéroport de Chalon-Champforgeuil ce dimanche pour la fête de l'aviation. De nombreuses animations sont proposées tout au long de la journée. Baptêmes de l'air, ULM, hélicoptère ou montgolfière seront présents. Les baptêmes et autres activités de soufflerie et parachutisme seront proposées à des tarifs adaptés pour l'occasion mais la plupart des autres animations sont gratuites sur le site.

Tours de jeep américaine, jeux gonflables, balades à poney seront proposés gratuitement aux visiteurs ce dimanche.

De très nombreux stands seront présents comme ceux de la caserne Carnot, de la gendarmerie nationale, du CIRFA...

L'hélicoptère du SAMU 71 sera exceptionnellement "basé" sur le site de Champforgeuil, sauf à devoir intervenir sur des services d'urgence.

Spectacle aérien, Bulles de Bourogne pour les adeptes de BD, restauration et buvette sur place, le Grand Chalon et son délégataire de service public EDEIS ont la ferme volonté d'inscrire ce rendez-vous durablement dans l'agenda des passionnés de l'aérien. Une manière aussi de faire la promotion de toute la vie qui gravite autour de l'aéroport de Chalon-Champforgeuil.

Rendez-vous ce dimanche ! Entrée gratuite !

Laurent Guillaumé