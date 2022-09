VOLLEY-BALL CHALON - "Une saison 2021-2022 exceptionnelle pour le volley à Chalon" pour Pierre Mamessier

Quel bilan tires-tu de la saison écoulée ?

La saison 2021/2022 aura été exceptionnelle pour le VBC Chalon avec la montée en Championnat Elite (3ème division) pour notre équipe Masculine, la remontée de notre équipe féminine en National 3 (4ème division) et un nombre record de licenciés dans les catégories jeunes. C’est la première fois depuis près de 20 ans qu’un club de Saône et Loire évoluera en Elite, ceci est donc historique.



Comment le club a-t-il traversé la crise sanitaire ?

"Nous avions des craintes sur la reprise post covid et notamment sur le retour à la pratique des plus jeunes. Ces craintes se sont vites estompées par un afflux massif de jeunes de tout âge la saison dernière et cette tendance se poursuit cette saison".



Cette année, quels sont les objectifs fixés et espérés ?

"Ces dernières saisons, notre équipe masculine a toujours joué les premiers rôles et faisait partie des favoris. Cette année notre objectif sera le maintien. Parler de maintien n’est pas un manque d’ambition dans la mesure ou rare sont les promus à se maintenir en Elite. Nous étions dans une dynamique de victoire depuis plusieurs saisons, nous devrons désormais accepter de perdre et apprendre de ces défaites afin de pouvoir se maintenir ce qu’aucun club de Bourgogne n’a jamais fait.

Pour nos féminines composées principalement de joueuses formées au club, l’objectif sera également le maintien.

Au niveau club, notre objectif est de conserver ce qui fait la force ce notre club : la mixité, la pluralité de discipline (Compétitions et loisirs) et la formation des jeunes".

Crise énergétique, quels sont les efforts que le club est prêt à prendre alors que l'hiver approche ?

"Outre mon rôle de Président du VBC Chalon, je suis dirigeant de plusieurs entreprises dans le domaine de l’environnement, les questions de crises énergétiques, d’économie d’énergies, de gestions des déchets sont mon quotidien depuis près de 20 ans. Individuellement, nous sommes tous acteurs, nous pouvons donc tous avoir un impact aussi minime soit il.

Néanmoins, fermer des piscines, fermer des gymnases n’est pas la bonne solution car c’est résoudre un problème (cout énergétique) pour en créer un autre (suppression des activités sportives qui ont un rôle sociétal). Par contre, baisser la température des salles, des bassins, adapter un éclairage économique (LED), installer des panneaux solaires représentent des alternatives qui malheureusement aurait dû être anticipé non pas à l’échelle d’une ville, mais au niveau national avec une véritable volonté de transition énergétique et écologique".

L'année s'annonce compliquée en terme de déplacements ... comment ça s'organise ?

"C’est un sujet complexe dans la mesure ou contrairement à la majorité de nos adversaires, il nous est impossible d’effectuer les déplacements la veille des matchs puisque la majorité de nos joueurs travaillent à côté du volley ball.

Nous allons devons gérer au mieux cette partie « invisible » qu’est la fatigue, la récupération, la gestion des trajets… Nous avons conscience que la performance sportive à l’extérieur sera obligatoirement impactée".

Propos recueillis par Laurent Guillaumé - Info-chalon.com