NOUVEAU : Mademoiselle C, organisatrice de tous vos événements !

A 30 ans, Camille Morin saute le pas et crée sa propre entreprise dans l’événementiel !

Info Chalon l’a rencontré dans ses locaux au 12 rue de thiard à Chalon sur Saône.

« Toute petite déjà, j’adorais m’occuper de la décoration des anniversaires » confie-t-elle à Info Chalon.



A 30 ans et maman de deux garçons, la jeune femme avoue « avoir voulu passer à autre chose » après la naissance de son deuxième enfant.

Auparavant assistante d’exploitation logistique, Camille a souhaité se lancer un nouveau défi : « À 16 ans déjà, j’avais ce projet de devenir organisatrice d’événements mais à l’époque j’ai écouté les réticences de mes proches et me suis tournée vers un métier plus terre à terre ».



Aujourd’hui, Camille ne regrette pas d’avoir sauté le pas !





L'ouverture de son agence a eu lieue le 12 septembre dernier.

« Mademoiselle C » c’est une offre d’organisation entièrement sur-mesure : « je peux m’occuper de tout de A à Z ou je peux aussi me charger seulement de la déco ou du traiteur par exemple, je m’adapte totalement à la demande de mes clients ».

Les services de Camille sont flexibles, ils s’adressent aussi bien aux particuliers qu’ aux professionnels, pour un anniversaire, un mariage, un baptême, une baby shower ou toute autre occasion festive.



La jeune femme auto-entrepreneur recherche d’ailleurs différents partenaires : traiteurs, prestataires de services etc.



Camille souhaite offrir le meilleur service à ses futurs clients : « Le moteur de ce nouveau job c’est avant tout, l’envie de faire plaisir aux gens ! » a t-elle conclu.

Pour toute demande d’informations ou pour élaborer un devis vous pouvez contacter Camille par téléphone au 07.78.37.09.21

Ou par mail à [email protected]

Facebook

Instagram



Amandine Cerrone.