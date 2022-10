Crissey, après la démission du maire et de deux conseillères, les élus restants préparent l’avenir tout en rassurant les habitants.

Le porte-parole du groupe explique et veut rassurer les crissotins sur la continuité et la gestion des affaires municipales.

«Une fois passées la surprise et la déception de la démission d’Éric, que nous regrettons évidemment, nous restons groupés. Prêts à poursuivre les engagements du mandat interrompu. Toujours aussi motivés et, fort de notre bon bilan et des chantiers qui ont été menés, maison de santé, restaurant scolaire, aménagements de voirie, participation citoyenne, etc., nous sommes prêts à repartir de plus belle. Nous travaillons, en ce moment, à conforter notre liste. Nous serons bien sûr amenés, si les crissotins nous font confiance, à adapter les projets et les événements prévus, à la difficile conjoncture actuelle. Mais, même si la mise en place est retardée, nous poursuivrons nos engagements. L’intérim est actuellement assuré par Virginie Blanchard et, grâce à la formidable implication, au professionnalisme et au sérieux des personnels municipaux et des élus, il n’y aura pas d’interruption dans la gestion de la commune ».

Une réunion de famille qui laisse pressentir les prémices d’une campagne municipale pour les élections prévues mi-novembre, le 13 novembre pour être plus précis.

C.Cléaux