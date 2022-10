FOIRE DE CHALON - Le panier Catalan de Nicolas a de quoi titiller vos papilles

Le Panier Catalan a retenu notre attention avec une quantité et une diversité de saucissons et autres filet mignon. Nicolas qui tient le stand chalonnais saura vous conseiller et vous faire déguster toute la palette de produits proposés. Produits artisanaux et issus d'une salaison en Catalogne, ce sont des prix spécial foire qui sont proposés jusqu'à dimanche. Si vous devez faire le plein pour l'hiver, c'est le moment ou jamais !

L.G