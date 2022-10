Le boycott de la Coupe du monde qui tombe à pic..

Pas une journée ne passe sans que la liste des communes qui annoncent vouloir boycotter la coupe du monde de football organisée par le Qatar ne s'allonge. A y regarder de plus près, il y a finalement une forme d'hypocrisie dans ces annonces. Un boycott qui tombe à pic dans le contexte de la raréfaction des moyens budgétaires à allouer à de tels événements. Oui disons-le franchement ! Ca arrange plutôt bien de se découvrir une soudaine indignation vis à vis des conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux pour arriver au bout de cet événement sportif. Toutes les collectivités locales sont frappées par des situations financières tendues au point que la plupart regardent à l'euro/l'euro. Alors si au passage, les maires peuvent se draper dans des vertus d'indignation tout en économisant, autant de ne pas s'en priver ! Mais franchement un peu de courage politique... et annoncez franchement la couleur et assumez !

L.G