Le Judo Club Chalonnais en pleine forme !

Vendredi soir se tenait l'Assemblée Générale du club de Judo au Dojo de la rue de la paix et c'est devant un bon nombre de convives que le Président Christophe CHARDIN s'est exprimé pour son rapport Moral. Après avoir remercier les différentes institutions et Mr Bruno ROCHETTE , représentant la municipalité, le Bilan dressé a fait état d'une bonne santé de l'association, qui après 2 années particulières liées au Covid, a retrouvé pleinement ses effectifs et même un élan sportif très positif au vue des résultats relatés par la suite par le directeur technique Yann DU CLOSEL.

En effet, ce sont pas moins de 7 nouvelles ceintures noires qui sont venues gonfler les rangs du club et pas moins de 16 compétiteurs qui ont portés les couleurs de la ville de Chalon au niveau national, et ce dans toutes les catégories d'âges : 2 en minimes, 6 en cadets, 4 en Juniors et 4 en seniors. A noter la double performance de 2 filles du club, Hélène NASR et Laura PERONNET qui ont fait le doublé championnat de France Juniors et seniors 1ère Division. A noter également la Cadette Clarisse CARILLON qui, en partenariat avec le club élite régional de l'AJBD2125, est allé décrocher le bronze au championnat de France par équipes cadettes 1ère division.

A l'image de l'équipe de France, ce sont bien les filles qui ont eu le vent en poupe sur la saison écoulée !

Cette assemblée était aussi l'occasion pour présenter Mr Frédéric MAZUE, qui est entré en formation BPJEPS et qui secondera Yann DU CLOSEL dans sa tâche auprès des tout petits et du nouveau cours de Taïso proposé aux adultes. Les Grands Chalonnais ont pu découvrir Frédéric cet été lors de du "Judo été tours" que le Judo club a réalisé, en partenariat avec le comité départemental. En effet, sur les différents quartiers de la ville de Chalon et même sur certaines communes du Grand Chalon, cette animation a rencontré un franc succès puisque ce sont près de 500 enfants qui ont pu s'initier aux belles valeurs sportives et éducatives qu'apportent le Judo.

Pour découvrir la bonne ambiance du club, les portes du Dojo vous sont toujours ouvertes et pour tout renseignement : [email protected] ou au 06.81.48.00.30