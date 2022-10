Vie chère, urgence climatique, retraites : mobilisons-nous !

En Saône et Loire, les quatre partis fondateurs de la NUPES (E.E.L.V., L.F.I, P.C.F., P.S.) appellent à participer à la Marche Nationale contre la vie chère, l’inaction climatique et la réforme des retraites dimanche prochain 16 Octobre à Paris. Nous nous réjouissons de l’élargissement de l’appel national à de nombreu-ses-x syndicats, associations, personnalités.

Les prix explosent et les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Mais le pouvoir macroniste refuse d’augmenter les salaires, de geler les loyers ou de bloquer les prix face à la vie chère. Pire encore, il prévoit de nouvelles attaques contre le régime des retraites et l’assurance-chômage et organise la destruction des services publics, notamment ceux de l’éducation et de la santé.

La planète brûle et l’eau manque. Mais le gouvernement, déjà condamné pour inaction environnementale, poursuit une politique antiécologique qui met en danger l’avenir même de notre écosystème. Il y a urgence à agir pour planifier la transition indispensable face à l’urgence climatique.

Alors que patrimoine financier des 63 milliardaires français émet autant de gaz a effet de serre que celui de 50 % de la population française, le partage de l’effort pour garantir la solidarité nationale est évident. Malgré cette empreinte écologique vertigineuse, les hyper riches peuvent toujours profiter de leurs jets et yachts super-polluants. La taxe sur les superprofits, pourtant mise en place dans de nombreux pays d’Europe et indispensable pour financer la transition écologique et protéger les plus fragiles, n’est toujours pas à l’ordre du jour !

Cette situation ne peut plus durer.

Nous marcherons dimanche :

pour la hausse des salaires et des minimas sociaux et contre la réforme de l’assurance chômage

pour le blocage des prix de l’énergie, des produits de première nécessité et le gel des loyers

pour la taxation immédiate des superprofits

pour des investissements massifs dans la bifurcation écologique créatrice d’emplois locaux ; et notamment dans les transports en commun pour les rendre accessibles à tous, dans l’isolation des logements pour réduire les factures et les pollutions, dans la conversion vers une agriculture écologique pour rendre l’alimentation saine accessible à tous, dans les énergies renouvelables moins coûteuses et écologiques

contre le report de l’âge de départ à la retraite et pour le retour à la retraite à 60 ans

pour une allocation d’autonomie pour les jeunes dès 18 ans

Dans notre département, de nombreux co-voiturages ou billets de trains sont réservés. Il reste quelques places disponibles dans les Bus au départ de Montceau et Chalon. Inscriptions sur www.marche16octobre.fr

P.S. 71 – P.C.F. 71 – L.F.I. 71 – E.E.L.V. 71