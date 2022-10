Le cloître Saint-Vincent aux couleurs de la Paulée avec la châtelaine Stéphanie Jarvis, anglo-française.

Le clin d'oeil info-chalon

Dans ce lieu d’exception aux couleurs de la 23ème édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise, le Samedi et dimanche de Paulée, de 10h à 17h, se déroulait une multiples animations : des jeux créés à l’occasion de la Paulée, notamment, le jeu de la Côte Chalonnaise (un jeu de l’oie revisité), la cave aux arômes qui permet aux visiteurs de développer leurs capacités olfactives et visuelles…, une exposition des dessins issue des visites des Urban sketchers à Chalon et à Rully, une exposition issue de l’ouvrage « Les vins et les autres » de Sandrine Dovergne, vigneronne du domaine de la Loulle, les blasons et les Saint Vincent de nos vignerons (le dimanche).

De passage à 11 heures 30, la châtelaine d’exception Stéphanie Jarvis, anglo-française influenceuse, avec plus de 270 000 abonnés sur sa chaine You tube et diffusée directement en Angleterre était présente pour s’imprégner de l’événement chalonnais en compagnie de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône.

J.P.B