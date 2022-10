Face aux vols, les artisans du bâtiment de la CAPEB font appel à la haute technologie, une première en France

C'est une première en France, et c'est aux artisans de la CAPEB qu'on doit cette innovation contre la délinquance et les vols en tout genre. Les explications d'info-chalon.com.

Il est un secret pour personne que les entreprises du bâtiment sont au coeur des problématiques de vols et de pillage organisé. Même si les études précisent qu'un tiers seulement des vols sont commis par des personnes extérieures à l'entreprise, la CAPEB a décidé de réagir en proposant une initiative unique en son jour. Initiative dont le déploiement national est en cours, a précisé Emmanuel Leblanc, Secrétaire général de la CAPEB 71.

Depuis 2018, la CAPEB est précurseure dans ses démarches avec la gendarmerie nationale. Un vrai travail partenarial est mené chaque année afin de lutter contre la délinquance qui frappe les entreprises de Saône et Loire. Les référents sécurité sont d'ailleurs devenus au fil du temps un vrai point d'appui pour les artisans.

Ce jeudi soir, c'est en présence du Colonel Dubois, n°2 de de la gendarmerie nationale en Saône et Loire que le dispositif d'ADN synthétique a été présenté. Le marquage à l'ADN permettra de lutter efficacement contre le vol généralisé, sur les chantiers mais aussi en entreprise. Des vols qui concernent le matériel électroportatif mais pas seulement.

Les premiers kits de marquage distribués

Les premiers kits de marquage ont été distribués aux entreprises désireuses de se doter de cette nouvelle technologie, contre laquelle les voleurs n'ont guère d'emprises. Et le mot d'ordre est claire, "toutes les entreprises peuvent en profiter, adhérente ou pas à la CAPEB. La seule différence étant le tarif proposé" rajoute Emmanuel Leblanc. "Notre idée est de protéger tous les artisans sans distinction. On lance ici un message fort. Un message qui s'adresse à la délinquance et à celles et ceux susceptibles de voler".

Concrètement, le marquage ADN permet d'identifier les appareillages à l'entreprise. En cas de vol et surtout de matériels retrouvés par les gendarmes, il suffit aux enquêteurs de relever l'ADN pour retrouver l'entreprise à l'origine et de relier les affaires. Une traçabilité inédite jusqu'ici. L'essentiel du travail consiste aussi à bien communiquer sur le fait que les objets en question sont marqués et de déjouer ainsi les envies de commettre un délit.

La CAPEB est précurseure depuis bien longtemps sur les questions d'information

La Saône et Loire et sa CAPEB font figure de pionniers sur un grand nombre de dossiers, visant à protéger et informer ses adhérents. Ainsi, par exemple, l'application CAPEB71, permet d'être informé et notifié en direct lors de cambriolages ou de vols organisés sur des secteurs. Un système emprunté aux agriculteurs locaux.

Un tarif négocié par la Saône et Loire et valable à l'échelle nationale

Le dossier mené par Eric Patru, artisan de l'Arroux et 2e Vice-Président de la CAPEB 71, aura permis d'accueillir le soutien des assureurs MMA Autun et Groupama. Un kit permet d'identifier une cinquantaine d'objets et facturé 45euros pour les adhérents et 65 euros pour les non-adhérents. Vous pouvez disposer de toutes les informations au 03.85.90.87.70 ou par mail à [email protected]

Laurent Guillaumé