La Fête de Bougerot c’était ce week-end au hameau de Gergy !

Info Chalon a pu constater une belle affluence lors de cette fête dimanche après-midi alors que le beau temps était au rendez-vous.

Remise au goût du jour par l’association bougerotine en 2018, cette fête patronale a toujours connu un grand succès.

« Quand on a fondé l’association, cela faisait plus de 30 ans que la fête patronale du village s’était éteinte, ce sont les anciens qui nous ont demandé de relancer cet événement » a expliqué Christian, président de l’association.

Et en ce dimanche après-midi, c’est bel et bien toutes les générations qui étaient réunies autour des animations proposées : buvette et restauration avec notamment la traditionnelle tartine de fromage et son slogan : « la tartine de Bougerot c’est la tartine qu’il vous faut ! »; mais aussi des jeux tels que le traditionnel chamboule-tout ou encore les nombreux manèges présents pour divertir petits et grands.



Bruno et Nathalie, jeunes grands parents sénochois, sont venus avec leur petite fille Lou, 5 mois, pour une petite promenade dominicale.

« Nous la gardons pour le week-end alors on est venus faire un tour après la sieste de Lou au vu du beau temps aujourd’hui ! » a indiqué Nathalie.



Quant à Amandine et Mariette, jeunes mamans, elles sont venues pour occuper l’après-midi de leurs fillettes respectives Lily et Suzie, 4 et 6 ans.

« Il fait beau, on voulait aller faire un tour, on a vu qu’il y avait la fête bougerotine donc on est venus jusqu’ici ! Et on a bien fait, Lily passe un super moment ! » a confié Amandine, habitante de Virey-le-Grand.

Le club Country passion Gergy, club de danse country animé par Isabelle et Sylvie avait également répondu présents à l’invitation lancée quelques mois plus tôt par l’association « La Bouge’otte ».

« C’est toujours un plaisir de venir ici, en plus on travaille en collaboration avec les forains qui nous laissent faire quelques « shows » sur la piste d’auto tamponneuses ! » ont-elles raconté à Info Chalon.

Le club de country de Gergy donne des cours de danse les lundis et vendredis mais pas que : « on peut également faire appel à nous pour des événements aussi bien publics que privés tels qu’un mariage, un enterrement de vie de jeune fille etc. » ont précisé les deux femmes en charge de l’animation du club.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du club ici.

Le défi, mené depuis 2018 par Christian et son équipe de la Bouge’otte de « mettre de l’animation au cœur du hameau et de rassembler les habitants » est, on peut le dire, plus que réussi.

Amandine Cerrone.