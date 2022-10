Présentation de la politique d'économie d'énergie de la Ville de Chalon-sur-Saône

Éteindre les lumières, baisser le chauffage, optimiser l'utilisation des bâtiments. Ce mardi 18 octobre 2022, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône présentait en fin de matinée le plan d'économie d'énergie de la Ville. Un plan qui prévoit des mesures de court et à moyen terme pour réduire l’impact de la hausse sur le budget de la commune, à l'heure où les factures d’énergie flambent et la planète avec. Plus de détails avec Info Chalon.