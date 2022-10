AVIS DE DECES - Monsieur Pierre RONGET

BEAUMONT-SUR-GROSNE - CHALON-SUR-SAÔNE



Geneviève, son épouse ;

Pierre et Valérie,

Pascal et Aicha,

ses enfants et leurs conjoints ;

Cédric, Tiphaine, Chloé, Adeline, Emeline, Assya, Lena, Nolan, ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Madeleine et Alain BOURGEON, Jeanine et Daniel (†), ses sœurs et ses beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre RONGET

Ancien combattant d'Algérie

survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 24 octobre 2022, à 11h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Pas de plaques, pas de fleurs.

Une urne à dons sera mise à votre disposition pour l'institut pasteur, pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.