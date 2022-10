Cheveux et challenges, et baguettes et religieuses roses pour soutenir Octobre Rose

La prévention, la recherche et les soins liés au cancer coûtent cher, et dans un contexte économique tendu, on peut comprendre la frilosité des gens à faire un don. Pourtant, on peut tous facilement faire un geste. Ou même deux.

Que vous soyez homme ou femme, enfant ou adulte, faîtes pousser vos cheveux, et une fois assez longs, donnez-les afin qu'ils servent à confectionner des perruques destinées aux personnes affectées capillairement par une radio- ou une chimiothérapie. Le phénomène est assez courant (ou en tout cas promu et médiatisé) aux États-Unis, beaucoup moins en France. Pourtant, en poussant à un rythme d'un centimètre par mois, la taille minimale de 20 cm de tignasse est atteinte en 2 ans.

C'est en tout cas possible dans les salons de coiffure du centre-bourg de Givry, dont Coiff'2000 et Élo D Coiffure, qui ont aussi décidé de participer cette année à l'évènement Boucles Roses. Depuis le début du mois, des challenges réguliers sont proposés et permettent par exemple de générer des dons si l'on poste sur les réseaux sociaux une photo de soi avec un accessoire ou une chevelure rose (comme le DJ Fred Mutin, de Team ANIM, en photo plus bas).

Soit dit en passant, en dehors d'Octobre Rose, le moindre bout de poil peut être collecté pour être réutilisé en boudin de dépollution des océans, de par sa capacité à retenir les hydrocarbures. Il s'agit après tout de revaloriser quelque chose qu'on jetterait à la poubelle sans se poser de questions.

Bref, il vous suffit maintenant de prendre rendez-vous avec Fabienne ou Élodie. Et pour faire d'une pierre deux coups, en sortant de votre salon de coiffure, n'hésitez pas à faire quelques pas vers la boulangerie Au Croissant de Lune pour acheter une baguette rose, dont 10 centimes seront reversés à Ruban Rose, ou juste à côté, vers la pâtisserie Bry et ses religieuses à l'eau de rose (pour avoir testé, on sent bien le goût !) au prix de 3€70, dont 2 euros offerts à la Ligue Contre le Cancer.